إليكِ أجمل الفساتين والتصميمات بمهرجان Aintree للخيول 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغلبت سيدات ليفربول على درجات الحرارة المنخفضة، والرياح العاتية، والأمطار المستمرة، وظهرن بإطلالات ساحرة خلال أول أيام مهرجان Aintree.

وفي صباح أمس الجمعة بدأ اليوم الثاني من مهرجان Aintree والذي يستمر ثلاثة أيام في مدينة ليفربول، حيث شوهدت النساء في كامل أناقتهن يسعين للفوز بلقب أفضل إطلالة.

وتم استثمار مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني في هذا الحدث للمساعدة في حماية رفاهية الخيول، كما سيستضيف المهرجان السنوي في عامه الـ180 سباق grand national للخيول.

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يذكر أن هذا المهرجان سيشهد خلال أيامه الثلاثة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني للمراهنات على الخيول.

ومن خلال الصور نعرض مجموعة من الإطلالات المميزة التي ظهرت بها السيدات في المهرجان، والتي تميزت بأناقة الفساتين والقبعات ذات الألوان المختلفة.