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احذر الإكثار من استخدام مستحضرات التعقيم في المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إنه لا يجوز استعمال مستحضرات التعقيم في المنزل بدون داع؛ نظرا لأن هذه المستحضرات لا تقضي على البكتيريا الضارة فقط، بل المفيدة أيضا، التي تعمل على تقوية المناعة.

وأضاف الخبراء الألمان أنه يجوز استعمال مستحضرات التعقيم في المنزل في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مُعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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