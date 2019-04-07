احذر الإكثار من استخدام مستحضرات التعقيم في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إنه لا يجوز استعمال مستحضرات التعقيم في المنزل بدون داع؛ نظرا لأن هذه المستحضرات لا تقضي على البكتيريا الضارة فقط، بل المفيدة أيضا، التي تعمل على تقوية المناعة.
وأضاف الخبراء الألمان أنه يجوز استعمال مستحضرات التعقيم في المنزل في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مُعد.
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