الجمبسوت المخملي لإطلالة متلألئة في المناسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ)

يمثل الجمبسوت المخملي "Velvet Jumpsuit" بديلا رائعا لفساتين السهرة؛ حيث إنه يمنح المرأة إطلالة متلألئة في الحفلات.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن الجمبسوت أو الأفرول “Overall” هو قطعة أحادية، مشيرة إلى أنه يكتسي هذا الموسم بخامة المخمل البرّاقة، التي تنطق بالأناقة والفخامة، ما يجعله خيارا ممتازا للحفلات والسهرات.

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وأضافت جيرلوف أن الجمبسوت المخملي يطل هذا الموسم بموديلات متنوعة ليرضي كل الأذواق؛ حيث تطل موديلات بظهر مكشوف وتأتي أخرى بأكمام طويلة وحزام، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها بقصّة غير متماثلة للأكتاف.

وتكتمل أناقة الجمبسوت المخملي من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال وحقيبة كلاتش لامعة.

ولإطلالة نهارية يمكن اختيار موديل ذي أكمام طويلة يتحلى بالبساطة، على أن يتم تنسيقه مع بوت يزهو بأحد الألوان الميتالك البرّاقة.