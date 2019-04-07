وداعا للشيخوخة.. علماء يخترعون دواءً يطول العمر 30 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو

طور علماء من مؤسسة "مايو كلينك" الطبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، عقارًا "سحريًا" على الفئران أثبت تجارب مثيرة لمواجهة الشيخوخة.

وجاءت نتائج العقارات حيث "عاشت الفئران فترة أطول بنسبة 36%، مع بقائها بحالة صحية ممتازة، ما يعادل 30 عاما بشريًا".

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