محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
طور علماء من مؤسسة "مايو كلينك" الطبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، عقارًا "سحريًا" على الفئران أثبت تجارب مثيرة لمواجهة الشيخوخة.
وجاءت نتائج العقارات حيث "عاشت الفئران فترة أطول بنسبة 36%، مع بقائها بحالة صحية ممتازة، ما يعادل 30 عاما بشريًا".
لمعرفة تفاصيل العقار وموعد إنتاجه اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر وداعا للشيخوخة.. علماء يخترعون دواءً يطول العمر 30 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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