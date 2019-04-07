زوجة لاعب الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي: "هنتقابل الساعة 5 وخمسة"

سخرت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزمالك، والمنتخب التونسي، حمدي النقاز، من هزيمة النادي الأهلي أمس بخماسية نظيفة، أمام نظيره "صن داونز".

ونشرت زوجة اللاعب، مقطع فيديو بصحبة صديقتها الأهلاوية، "هنا" وهي تقول لها "بكرة الساعة 5 و5، هنتقابل احنا وصحابنا الخمسة، في "الفايف سيزون"، في إشارة منها لنتيجة الأهلي اليوم.

Advertisements

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معلقين عليه بشكل ساخر.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية، أمس، من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

​