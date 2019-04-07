أحمد ابراهيم يتنزه مع أنغام.. وزوجته الأولى تحمل أطفالهما على كتفيها

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نشرت ياسمين عيسى، صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تحمل نجليها عيسي ومالك، ورسالة واضحة بأنها أصبحت تحمل هما كبيرا على كتفيها، بعد أن تزوج والدهما من الفنانة أنغام.
كانت أغلب التعليقات، التي جاءت حول الصورة تشد من أزر ياسمين، ومنهم الفنانة أصالة نصري، التى علقت قائلة: "ياست البنات إنتي يامهذبة يا راقية يا أختي يا الحبيبة".
في نفس الوقت، نشر الإعلامي ربيع هنيدي فيديو للموزع أحمد إبراهيم، مع زوجته الثانية الفنانة أنغام، وتقوم فيها الأخيرة بتقبيله، خلال زيارتهما الأخيرة لدولة الإمارات العربية، وتعرضت أنغام وأحمد في الفيديو لهجوم ضارٍ من السيدات، ما أدى إلى غلق هنيدي التعليقات على الفيديو.
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