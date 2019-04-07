بالصور| "مش للمجوهرات بس".. أفكار مختلفة لاستخدام بلورات الكريستال في الديكور

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عرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار والطرق التي يمكن استخدامها لإدخال الكريستال في ديكور المنزل:
1- يمكن ضم عدد كبير من البلورات الكريستالية الصغيرة واستخدامها في تزيين الحمام.
2- يمكن تزيين مصباح الطاولة بالأحجار الكريستالية الملونة، حيث تعطي مظهر جديد ومتميز.
3- من الطرق التي يمكن استخدامها أيضًا، هي تزيين مرآة الحمام عن طريق مجموعة من الأحجار الكريستالية.
4- يمكن تعليق مجموعة من الأحجار الكريستالية بحيث تتدلى من السقف.
5- أيضًا يمكن إضافة التحف الفنية المصنوعة من الأحجار الكريستالية لتزيين المنزل.
6- وأخيرًا يمكن الدمج بين الأصداف البحرية والقطع الكريسالية لإضافة لمسات فنية مميزة في ديكور المنزل.
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