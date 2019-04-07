بالصور| "مش للمجوهرات بس".. أفكار مختلفة لاستخدام بلورات الكريستال في الديكور

عرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار والطرق التي يمكن استخدامها لإدخال الكريستال في ديكور المنزل:

1- يمكن ضم عدد كبير من البلورات الكريستالية الصغيرة واستخدامها في تزيين الحمام.

2- يمكن تزيين مصباح الطاولة بالأحجار الكريستالية الملونة، حيث تعطي مظهر جديد ومتميز.

3- من الطرق التي يمكن استخدامها أيضًا، هي تزيين مرآة الحمام عن طريق مجموعة من الأحجار الكريستالية.

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4- يمكن تعليق مجموعة من الأحجار الكريستالية بحيث تتدلى من السقف.

5- أيضًا يمكن إضافة التحف الفنية المصنوعة من الأحجار الكريستالية لتزيين المنزل.

6- وأخيرًا يمكن الدمج بين الأصداف البحرية والقطع الكريسالية لإضافة لمسات فنية مميزة في ديكور المنزل.

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