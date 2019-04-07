بالصور| أنغام بصحبة زوجها على السجادة الحمراء في "الموريكس دور"

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لقطات مصورة لحظة وصولها حفل توزيع جوائز "الموريكس دور".

وظهرت أنغام، مرتدية "جمبسوت" أنيقا باللون الأزرق، بدون أكمام ولها فتحة من الظهر، مع تسريحة شعر ومكياج بسيطة.

وأظهرت اللقطات، الفنانة، بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو مُمسك بيدها مصطحبا إياها على السجادة الحمراء من أجل التكريم.

Advertisements

وكان الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، نشر صباح اليوم، مقطع فيديو على حسابه على "إنستجرام"، تظهر فيه الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة فوز الأولى بلقب أفضل مطربة عربية من "الموريكس دور".

وظهر "إبراهيم"، في الفيديو، وهو يتغزل في زوجته أنغام، ويهنئها بعد حصولها على لقب أفضل مطربة عربية، قائلًا: "أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها ده كله محتاجة ألف جائزة، ومبروك عليهم أنغام ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويا رب يكون وشي خير عليها دايما كدا"، وردت أنغام على تهنئة زوجها بابتسامة وقبلة على الخد.

​