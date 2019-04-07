طبيب عن أهمية الاحتفاظ بالأسنان اللبنية: بها خلايا لعلاج السرطانات

قال الدكتور محمد عماد، طبيب أسنان، إنه لا بد من الاحتفاظ بالأسنان اللبنية، نظرا لاحتوائها على خلايا جذعية، مشيرًا إلى أن هذه الخلايا تستخدم لعلاج السرطانات بمختلف أنواعها ومرض السكري، وتستخدم لتنشيط البنكرياس، وعلاج السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضاف عماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك طريقة معينة للاحتفاظ بهذه الأسنان، حيث يجب أن تُحفظ في محلول سائل النيتروجين بعد خلعها من الفم، وذلك في بنوك مخصصة لها.
وتابع: "هذه البنوك ليست موجودة في مصر حتى الآن، ولا يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجات العادية التي توجد في المنزل، والخلايا الموجودة في هذه الأسنان يمكن أن تُستخدم بواسطة نفس الشخص أو أشخاص آخرين".
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