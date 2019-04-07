علاج "ديسك الظهر" بالأعشاب الطبيعية

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حمل الأشياء الثقيلة والانحناء أثناء المشي يمكن يتسبب في الإصابة بمشكلات في الظهر مثل حدوث الانزلاق الغضروفي، أو ما يطلق عليه "ديسك الظهر"، ويمكن التغلب على مشكلات آلام الظهر من الخلاصات الطبيعية منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".
زيت الجنزبيل والشطة والنعناع والكافور والحنظل
يساعد زيت الجنزبيل على علاج آلام الظهر، حيث يخلط زيت الجنزبيل والشطة وزيت النعناع والكافور وزيت الحنظل ويوضع الخليط على مكان الألم.
قربة ماء ساخن
وضع قربة ماء ساخن على الظهر لمدة 10 دقائق يعمل على تحسين الدورة الدموية.
خليط الكمون
خلط 50 جرامًا من مطحون الكمون وبذور الكتان، وأوراق الكزبرة الجافة وتضاف ملعقة صغيرة من الخليط إلى كأس من عصير الفواكه ويتناول كل صباح على الريق وقبل تناول الطعام بنصف ساعة، وتناول كأس من خليط الأعشاب والحليب قبل تناول وجبة العشاء بنصف ساعة، يجب تكرار هذه الطريقة 6 أيام متتالية، يساعد ذلك على علاج "الديسك".
خليط السندروس
خلط 30 جرامًا من كل بودرة عشبة السندروس، وبودرة سكر البنات، مع 100 جرام من العسل الطبيعى، تناول ملعقتين من هذا الخليط واحدة في الصباح بعد تناول الإفطار والأخرى في المساء بعد تناول وجبة العشاء لمدة 6 أيام يساعد في التخلص من آلام الظهر.
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