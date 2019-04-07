أعراض نقص الوزن المفاجئ.. الشعور بالعطش والصداع

يواجه البعض مشكلة فقدان الوزن بشكل مفاجئ وغير المفسر، وخسارة الوزن دون اتباع أي "ريجيم"، أو نظام محدد في تناول الطعام، ومن أعراض فقدان الوزن بشكل مفاجئ كما ذكرها موقع "HealthyLine".

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر والضعف العام.

العطش المستمر والفم الجاف باستمرار.

الصداع ومشكلات في النوم مع برودة اليدين والقدمين.

طاقة متزايدة بالجسم.

ومن أسباب فقدان الوزن.

فقدان الشهية

من أسباب فقدان الوزن فقدان الشهية، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الاكتئاب أو الإصابة ببعض الأمراض.

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الجهاز الهضمي

بعض الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي كالإسهال والعدوى المزمنة في البنكرياس كل ذلك من أسباب فقدان الوزن.

الإصابة بالسكري

يتسبب مرض السكري في خسارة الوزن بشكل مفاجئ دون وجود مبرر لذلك.

خسارة الوزن أكثر من 5 كيلو جرامات

في حالة خسارة أكثر من 5 كيلو جرامات من الوزن الطبيعي خلال 6 إلى 12 شهرًا من دون سبب محدد فهذا ينذر بوجود مشكلة تحتاج إلى تدخل الطبيب لتحديد نظام غذائي.

السرطان

يمكن أن يكون فقدان الوزن بسبب الإصابة بالسرطان ويكون أول عرض ملاحظ فقدان الوزن بشكل مفاجئ.

الخرف

مع التقدم في العمر وبداية الخرف عند كبار السن تأتي احتمالية فقدان الوزن بشكل مفاجئ.

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