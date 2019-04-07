طريقة عمل شيبسي بالجبنة في الفرن

يفضل البعض تناول الشيبسي بكل أنواعه، ولا يعرف الكثيرون أنه يمكن عمل الشيبسي بالجبنة في الفرن. المكونات 2 بطاطس مقطعة بالطريقة المرغوبة. بهارات شيبسي. بابريكا جبنة. كرافت مبشورة. جبنة كرافت سائلة. ملعقة بكنج بودر ملح. طريقة التحضير ننقع البطاطس بالماء والبكنج باودر والملح لمدة دقيقة. نقلي الشيبسي بالزيت ثم نصفيه. Advertisements نضعها في صينية فرن ونرش بهارات الشيبسي عليه. نضع عليه جبنة الكرافت ثم الجبنة السائلة ثم نرش البابريكا وبهارات الشيبسي مرة ثانية. يدخل الفرن بنار مفتوحة من فوق حتى تسيح الجبنة. وهناك طرق مختلفة يمكن عمل الشيبسي بها للاستفادة من النكهات المختلفة، يمكن استبدال الجبنة بالكباب أو أي بهارات أخرى. ​

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