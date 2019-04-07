رغم فوائده.. الإفراط في تناول قرع العسل ضار بالصحة

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على الرغم من الفوائد المعروفة لقرع العسل إلا أن الإفراط في تناوله لها بعض الأضرار منها كما ذكرها موقع "good health all".
اضطرابات ومشكلات في الهضم
يسبب الإفراط في تناول قرع العسل آلام في البطن وعدم انتظام ضربات القلب وعسر الهضم وغازات الأمعاء.
زيادة الوزن
يتسبب قرع العسل في زيادة الوزن إذا تم تناوله على شكل عصائر، لأن العصائر يضاف لها السكر وبالتالى قد يؤدى إلى زيادة الوزن.
انخفاض ضغط الدم
إذا كنت تتناول أدوية خفض الضغط فعليك تجنب تناول قرع العسل لأنه يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وذلك لاحتوائه على "البوتاسيوم".
انخفاض نسبة السكر
يبطئ قرع العسل من امتصاص السكر في مجرى الدم لذلك من الأفضل تناوله باعتدال لأن تناول كميات كبيرة منه يؤدي إلى تقليل امتصاص السكر عن طريق مجرى الدم ويؤدي إلى هبوط السكر بشكل مفاجئ.
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