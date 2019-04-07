يتجنب الكثير عمل شوربة السي فود خوفا من بقاء "الزفارة" به، فقبل أن نقدم طريقة عملها، نقدم لك طريقة تنظيفها والتخلص من الرائحة الكريهة.
طريقة التنظيف والتخلص من الرائحة الكريهة
يجب غسل الجمبري جيدا والتخلص من الخيط الأسود الرفيع في ظهره، ونقعه في ماء وخل أبيض وخل تفاح وقشر ليمون.
عند غسل الكلماري يجب التأكد من إزالة كيس الصبغة منه ونقعه في خليط الماء السابق.
بعد النقع يجب تتبيل السمك بالثوم والخل والملح والليمون والكزبرة الجافة والبهارات وتركها لمدة لا تقل عن ساعة وتصل إلى اليوم بالثلاجة.
المكونات
جمبري كلماري
سمك عليه مقطع مكعبات باقي المكونات السمكية حسب الرغبة.
كزبرة خضراء.
2 كوب كريمة
2 كوب مرقة
ملعقة دقيق.
طريقة التحضير
تسخن المرقة ويضاف إليها نصف كمية الكزبرة الخضراء.
في مقلاة يحمر الدقيق حتى يصبح ذهبي اللون.
تصب الكريمة على الدقيق وتقلب جيدا ثم يضاف الخليط على الشوربة.
تضاف مكونات السي فود في الشوربة وتقلب جيدا وتترك حتى تنضج المكونات، ثم تقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة سي فود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.