الامارات | «الامارات اليوم» تُهدي «علَّمني زايد» لمركز المشاعر الإنسانية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم»، كتاب «علمني زايد»، لمركز المشاعر الإنسانية في دبي، وسلَّم مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، الكتاب إلى مدير عام المركز، نادية خليل الصايغ، وشكرت الصايغ الصحيفة على إهدائها كتاب «علمني زايد»، الذي يحكي عن القصص الإنسانية في حياة الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقالت: «إن زايد باق في قلوبنا، وإنه أب لكل مواطن ومواطنة»، وأضافت: «لنا الفخر في مركز المشاعر بأن نروي القصص لأصحاب الهمم عن حياة الوالد الشيخ زايد». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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