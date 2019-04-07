الامارات | آلاف المحتجين في برلين.. معاً ضد جنون الإيجارات

شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المحتجين في برلين.. معاً ضد جنون الإيجارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتشد بضعة آلاف من الأشخاص، أمس، في ميدان ألكسندربلاتس الشهير في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الإيجارات. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات «السكن حق أساسي» و«معاً ضد الطرد وجنون الإيجارات».
وسجل 6000 شخص مشاركتهم في التظاهرة التي دعا إليها تحالف لاتحادات المستأجرين ومبادرات عدة. ومن المنتظر أن تشهد مدن أخرى في أوروبا حملات وتظاهرات مماثلة. وعلى هامش التظاهرة، جمع أشخاص يرتدون سترات ملونة توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان. وبدأ مؤيدو المبادرة منذ صباح أمس جولات في شوارع المدينة لجمع التوقيعات، حسبما أعلن متحدث باسم المبادرة.
ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3000 منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبراً.
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