الامارات | أفيتشي أول ألبوم بعد عام على انتحاره

شكرا لقرائتكم خبر عن أفيتشي أول ألبوم بعد عام على انتحاره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أسرة الموسيقي السويدي أفيتشي، الذي انتحر العام الماضي، إنها ستطرح أغاني جديدة له.

وعُثر على نجم موسيقى الرقص الإلكترونية، الذي كان له جمهور كبير في أوروبا، ميتاً في 20 أبريل 2018. وقالت أسرته وقتها إنه كان يصارع ضغوطاً. وقال ممثلوه، في بيان أول من أمس،

إن «الأسرة قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة».