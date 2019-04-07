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الامارات | أفيتشي أول ألبوم بعد عام على انتحاره

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لوس أنجلوس - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أسرة الموسيقي السويدي أفيتشي، الذي انتحر العام الماضي، إنها ستطرح أغاني جديدة له.

وعُثر على نجم موسيقى الرقص الإلكترونية، الذي كان له جمهور كبير في أوروبا، ميتاً في 20 أبريل 2018. وقالت أسرته وقتها إنه كان يصارع ضغوطاً. وقال ممثلوه، في بيان أول من أمس،

إن «الأسرة قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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