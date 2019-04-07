الامارات | كوسبي يحسم قضية التشهير مع 7 مشتكيات

شكرا لقرائتكم خبر عن كوسبي يحسم قضية التشهير مع 7 مشتكيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الممثل الأميركي الكوميدي، بيل كوسبي، على تسوية دعوى تشهير، رفعتها بحقه سبع نساء، قال إنهن كذبن بشأن مزاعم ضده بالتحرش، وذلك وفقاً لوثائق إحدى المحاكم، تم تقديمها أول من أمس.

والمدعيات هن من بين أكثر من 50 امرأة، تقدمن باتهام ضد كوسبي باعتداءات على مدى عقود.