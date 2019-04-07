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الامارات | كوسبي يحسم قضية التشهير مع 7 مشتكيات

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نيويورك - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الممثل الأميركي الكوميدي، بيل كوسبي، على تسوية دعوى تشهير، رفعتها بحقه سبع نساء، قال إنهن كذبن بشأن مزاعم ضده بالتحرش، وذلك وفقاً لوثائق إحدى المحاكم، تم تقديمها أول من أمس.

والمدعيات هن من بين أكثر من 50 امرأة، تقدمن باتهام ضد كوسبي باعتداءات على مدى عقود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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