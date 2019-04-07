الامارات | «تعليم العربية للناطقين بغيرها» تصادق على ميثاقها

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم العربية للناطقين بغيرها» تصادق على ميثاقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الجمعية العامة لرابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أعمال اجتماعها الأول، أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالمصادقة على ميثاقها الأساسي، وانتخاب الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، رئيساً للرابطة، والدكتور أحمد بن سالم باهمام، أميناً عاماً لثلاث سنوات.

كما انتخبت الجمعية الدكتورة سيتي سارا الحاج، عميدة كلية اللغة العربية في جامعة السلطان الشريف في بروناي دار السلام نائبة للرئيس، والدكتور محمد سعيد بابا سيلا، مدير جامعة الساحل في مالي مقرراً، وأقرّت مشروعي ميثاق الرابطة التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) ونظامها الداخلي وخططها وموازناتها المالية للسنوات الثلاث (2019 - 2021). والرابطة جهاز تابع لـ«الإيسيسكو» مهمته تنسيق جهود المؤسسات والمراكز والمعاهد المعنية بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في العالم تحت مظلة واحدة.

وتعمل على عدد من المشروعات، أهمها: إنشاء قاعدة بيانات لمؤسسات تعليم اللغة العربية، والنشر العلمي للبحوث والرسائل الجامعية ذات الصلة بتعليم العربية، ونشر وتأليف مناهج تعليم العربية، إضافة إلى تأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها، وإنشاء معامل اللغة العربية في المعاهد والمؤسسات.

شارك في أعمال الجمعية العامة عدد من مديري الجامعات وعمداء الكليات والمسؤولين عن مؤسسات وهيئات ومراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من مختلف دول العالم.