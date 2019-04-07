الامارات | 2000 كتاب من «كلمات» لـ 11 مكتبة في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 كتاب من «كلمات» لـ 11 مكتبة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، ضمن مبادرتها «تبنى مكتبة»، 2000 كتاب لـ11مكتبة في عدد من المدن الإيطالية، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين ومؤسس ورئيس مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال.

وخلال زيارتها لمكتبة خولة (Kahoula) في بولونيا، التقت الشيخة بدور القاسمي عدداً من ممثلي وزارة التعليم والبحث في المدينة، وشخصيات من المجلس الإيطالي لكتب اليافعين، ومسؤولين من بلدية بولونيا، ومعرض بولونيا الدولي للكتاب، الذين ثمّنوا دور مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال في إثراء الحراك الثقافي العالمي.

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وضمّت سلسلة الكتب عناوين أدبية وثقافية وعلمية موجهة للأطفال واليافعين العرب اللاجئين في إيطاليا، ووزعت الكتب بالتعاون مع المجلس الإيطالي لكتب اليافعين، منها 90 عنواناً عربياً، و10 عناوين باللغتين العربية والإيطالية من العناوين التي أصدرتها دار النشر «غالوتشي - كلمات»، وهي الدار التي تأسست بشراكة كل من مجموعة كلمات للنشر، ودار غالوتشي الإيطالية للنشر، العام الماضي، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاقات أوسع.

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، آمنة المازمي، إن «المبادرة تمضي في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها الرامية إلى الوصول بالكتاب لجميع الأطفال المحتاجين، الذين حالت ظروفهم دون توفير الكتب والعناوين المتنوّعة لهم»، مشيرة إلى أن الكتب التي وزعت في إيطاليا اشتملت على عناوين متنوّعة تسهم في إثراء معارف الأطفال، وتمدّهم بالمعارف والخبرات اللازمة.

وأشارت إلى أن استهداف المبادرة لإيطاليا يأتي انطلاقاً من استضافتها لأعداد كبيرة من الأطفال اللاجئين العرب الذين هم في حاجة ماسة إلى تزويدهم بمجموعة متنوّعة من الكتب العربية لضمان استمرارهم في القراءة، وإيماناً من المؤسسة بحق كل طفل حول العالم في الوصول إلى الكتاب.