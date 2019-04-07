الامارات | ليل ناس لم يعد ضمن أفضل مطربي «مجلة بيلبورد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليل ناس لم يعد ضمن أفضل مطربي «مجلة بيلبورد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن لحن الراب ذو الطابع الغربي، الذي يتعلق بالخيول ورعاة البقر، كافياً لإبقائه على قائمة أفضل الأغاني لمجلة بيلبورد،

فتم حذف أغنية «أولد تاون رود» للفنان ليل ناس إكس، بعد أن حددت أنه «على الرغم من أنها تعود إلى عناصر موسيقية ريفية قياسية كالأحذية الطويلة وملابس رانجلر الجينز، إلا أنها لا تستحق أن يتم تضمينها في القائمة الأميركية».