الامارات | ميك جاجر: أشعر بتحسن كبير الآن شكراً جزيلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن ميك جاجر: أشعر بتحسن كبير الآن شكراً جزيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ميك جاجر، مغني فرقة رولينج ستونز، إنه في طريقه للتعافي، بعد عملية دفعت الفرقة إلى تأجيل جولتها.

وقال جاجر على «تويتر»: «شكراً للجميع على كل رسائل دعمكم، أشعر بتحسن كبير الآن.. وشكراً جزيلاً للعاملين بالمستشفى لقيامهم بعمل رائع». وأجرى جاجر (75 عاماً) عملية لتغيير صمام بالقلب في نيويورك.