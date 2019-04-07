الامارات | ميك جاجر: أشعر بتحسن كبير الآن شكراً جزيلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن ميك جاجر: أشعر بتحسن كبير الآن شكراً جزيلاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ميك جاجر، مغني فرقة رولينج ستونز، إنه في طريقه للتعافي، بعد عملية دفعت الفرقة إلى تأجيل جولتها.
وقال جاجر على «تويتر»: «شكراً للجميع على كل رسائل دعمكم، أشعر بتحسن كبير الآن.. وشكراً جزيلاً للعاملين بالمستشفى لقيامهم بعمل رائع». وأجرى جاجر (75 عاماً) عملية لتغيير صمام بالقلب في نيويورك.
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