الامارات | «شجرة تحت الطبع» لمحمد حسن أحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن «شجرة تحت الطبع» لمحمد حسن أحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ضمن فعاليات نادي الشعر، جلسة حوارية مع السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، بعنوان: «شجرة تحت الطبع عن شاعر سينمائي». ومحمد حسن هو سيناريست ومستشار فني من مؤسسي صناعة الفيلم بدولة الإمارات، ولديه 17 فيلماً طويلاً وقصيراً، حصدت أعماله 32 جائزة حول العالم كأفضل سيناريو وأفضل فيلم، وعرضت أفلامه في مهرجانات دولية مهمة مثل برلين السينمائي ولوكارنو وشيكاغو وروسيا والمغرب ودبي، وتقام الفعالية مساء اليوم الأحد الساعة السابعة مساء في لاتينا كافيه - مويلح - الشارقة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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