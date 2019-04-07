الامارات | وفد جمعية الصحافيين الإماراتية يختتم زيارة للقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جمعية الصحافيين الإماراتية يختتم زيارة للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم وفد جمعية الصحافيين الإماراتية، برئاسة الكاتبة فضيلة المعيني، نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رحلته للعاصمة المصرية القاهرة، بزيارة استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وجريدة وموقع «اليوم السابع»، ومبنى نقابة الصحافيين.

وفي مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، استقبل الوفد مدير العلاقات العامة بالمدينة، أحمد حسين.

وتفقد الوفد عدداً من الاستوديوهات المفتوحة، إضافة إلى زيارة العديد من معالم المدينة، وأماكن تصوير المسلسلات القديمة، والأدوات المستخدمة في التجهيزات للأفلام بالمدينة.

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وتفقد الوفد مركزاً جديداً لترميم وإحياء التراث السينمائي بأحدث الأجهزة الألمانية ونقله على أحدث الوسائط بتنقية 4k.

وأهدت فضيلة المعيني درع الجمعية لمدينة الإنتاج الإعلامي، تقديراً للدور الذي تقوم به المدينة.

واستقبل نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، الوفد الإماراتي، مؤكداً أن العلاقات بين النقابة والجمعية تاريخية.

وأهدت المعيني درع الجمعية إلى رشوان. وضم برنامج وفد جمعية الصحافيين الامارتية للقاهرة زيارة عدداً من أكبر المؤسسات الصحافية والإعلامية، إضافة إلى زيارة معالم أثرية.