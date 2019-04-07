الامارات | «الفجيرة للفنون» تشارك في مسابقة عالمية للبيانو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للفنون» تشارك في مسابقة عالمية للبيانو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك طلاب من قسم الموسيقى - تخصص بيانو، في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مسابقة «استرديلا» العالمية للبيانو التي نظمت في مدينة استرديلا بمقاطعة ميلان في إيطاليا.

واستقطبت المسابقة أكثر من 400 عازف بيانو من كل دول العالم ضمن أربع فئات عمرية.

وتعد مشاركة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في المسابقة العالمية المشاركة العربية الوحيدة من خلال فئتين عمريتين، إذ شارك الطالب موراي وانغ ضمن فئة 5 - 10 أعوام، والطالبة الإماراتية عهد العامري ضمن فئة 15 - 20 عاماً.

وقال مدير الأكاديمية علي عبيد الحفيتي، إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الإبداعية من مختلف الأعمار والجنسيات في مجال عزف المقطوعات الموسيقية لأشهر وأهم العازفين العالميين على آلة البيانو.\