نادي أليف.. للرفاهية عنوان جديد الكلاب أبطالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

رغم غرابة الفكرة محليًا وبعض النقد الذي قد يطولها، لم يتردد المهندس أحمد العجان في أن يختار "رعاية ورفاهية الكلاب" عنوانًا لمشروعه الخاص، والذي أولاه اهتمامًا بالغًا، نابعًا من خبرته التي تمتد إلى 8 سنوات في هذا المجال.

"أليف" هو الاسم الذي اختاره العجان لناد يقع على مساحة ألف متر في منطقة مصر الجديدة، يقول عنه إنه يضم كل ما يخص تربية الكلاب ورفاهيتها إلى جانب كل أدوات رعايتها طبيًا.

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"لم أجد في مصر أماكن توفر الرعاية الكاملة لهذا الكائن الذي لطالما ساعد الإنسان وكان أقرب أصدقائه"؛ يقول العجان موضحًا أنه حينما فكر في مشروعه هذا كان مشغولاً بكيفية مساعدة مربي هذا الحيوان في إيجاد كل ما يلزمهم في مكان واحد وبلا أي تكاليف تأخذ المشروع إلى منحى تجاري.

"لا تتوقف خدماتنا عند مجرد الترفية ورعاية الحيوان"؛ يقول الكابتن محمد مدير أحد مسؤولي نادي أليف، ويضيف: "نقدم أيضًا ندوات ومحاضرات خاصة بنشر التوعية والاهتمام بالحيوانات الأليفة، كما نفكر في توسيع دائرة الخدمات المقدمة لتشمل بناء غرف فندقية كمبيت للكلاب حال اضطر أصحابها للسفر مثلاً".

وللانضمام لـ"أليف" رسوم اشتراك سنوية يؤكد صاحب النادي أنها رمزية، يستخرج بموجبها كارنيه خاص يضم بيانات المربي والكلب المرافق له، فيما يشير إلى أن النادي حاليًا متاحًا أيضًا لغير الأعضاء بالمجان بهدف التوعية بالفكرة وأهميتها.