قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية، إن التحدث إلى الأطفال بشكل سلبي أمام أقرانهم يؤثر سلبا على نفسيتهم.
وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "لما بناخد من كلامنا لأولادنا بنساعدهم إنهم يتجاوزوا مشاكلهم بسهولة، لكن لما نتكلم معاهم وحش ونقول أنت فاشل وأنت غبي، كل ده هيدخل في اللا وعي بتاعه ومش هيقدر يتجاوزها أو ينساها".
وتابعت: "مقارنة الأطفال بغير المرفوضة، ولكن هناك ما هو أسوأ منه، وهو انتقادهم أمام الغير، وتتسبب في آثار سلبية كبيرة في نفوسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري علاقات أسرية: انتقاد الأطفال أمام الآخرين يؤثر عليهم سلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.