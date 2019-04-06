استشاري علاقات أسرية: انتقاد الأطفال أمام الآخرين يؤثر عليهم سلبا

قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية، إن التحدث إلى الأطفال بشكل سلبي أمام أقرانهم يؤثر سلبا على نفسيتهم.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "لما بناخد من كلامنا لأولادنا بنساعدهم إنهم يتجاوزوا مشاكلهم بسهولة، لكن لما نتكلم معاهم وحش ونقول أنت فاشل وأنت غبي، كل ده هيدخل في اللا وعي بتاعه ومش هيقدر يتجاوزها أو ينساها".

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وتابعت: "مقارنة الأطفال بغير المرفوضة، ولكن هناك ما هو أسوأ منه، وهو انتقادهم أمام الغير، وتتسبب في آثار سلبية كبيرة في نفوسهم".

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