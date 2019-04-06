شاركت الفنانة فيفي عبده، بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت فيفي خلال المقطع، بإطلالة تعود لحقبة الستينيات، مرتدية فستان "أوف شولدر" "منقط" بلوني الأسود والأبيض، مع شعر أسود منسدل، ومكياج هادئ. وقدمت "فيفي" وصلة رقص على أنغام الراحل عبد الحليم حافظ، مُعلقة: "من مصر أم الدنيا وحلو وكداب للعندليب عبد الحليم حافظ بحب الأغنية دى أوى وبحبكم أوي.. خمسة امواااااه". Advertisements وكانت الراقصة تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، طالبت خلالها جمهورها بالدعاء لها. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر "بفستان منقط".. وصلة رقص لفيفي عبده على أنغام العندليب: "خمسة امواه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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