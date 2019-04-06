هاني أبو زيد يقدم عمرة هدية لملكة المحجبات العرب وأفريقيا 2019

أعلنت الدكتورة نهى حمدي رئيسة مهرجان ملكة المحجبات العرب وأفريقيا، عن تقديم العديد من الهدايا والمفاجآت للفائزة باللقب لعام 2019. وأضافت حمدي، في تصريحات صحفية اليوم: "أعلن الشيخ هاني أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة (للكل) السعودية وضيف شرف المهرجان عن تقديمه لرحلة عمرة شاملة الإقامة والطيران للفائزة بلقب ملكة المحجبات العرب وأفريقيا الموسم الخامس". يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الخاصة بمصر والدول العربية تضم كلا من محامية المرأة رشا صبري، والإعلامية المغربية حجيبة ماء العينين، ومصممة الأزياء المصرية مروة البغدادي، والمصممة رانيا يوسف، والمصممة المغربية سعيدة الحميدي، والإعلاميين البنانيين زارية باريكيان، وبدوان شحميني. ​

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