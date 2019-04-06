شعر "بمبي" وملابس شفافة.. إطلالة بوسي شلبي في الموريكس دور

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أحدث إطلالتها خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019. وظهرت "شلبي" بلوك جديدا، معتمدة على شعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون "السيلفر" مطعمة بالفصوص اللامعة، بتوقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر. Advertisements يذكر أن الموريكس دور، جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو. ​

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