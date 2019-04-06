بيونسيه تتعاونُ مع أديداس.. لإعادة إطلاق علامتها التّجاريّة "آيفي بارك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتلّ أديداس مكانة مميّزة، كأفضل صانعي الملابس الرّياضيّة في العالم، كما يفضّلها العديد من أشهر الشّخصيات العالميّة من رؤساء دول، ومشاهير، وغيرهم. وآخر هؤلاء، بيونسيه، التي تتعاون معها أديداس، لإعادة إطلاق علامتها التّجاريّة للملابس، "آيفي بارك".

اليوم، أعلنتْ أديدس، تعاونها مع نجمة هولييود الأشهر بيونسيه، لإعادة إطلاق ماركة الملابس، والأحذية "Ivy Park".

من المتوقّع أنْ يهتمّ تصميم مجموعة أديداس، وأيفي بارك، بالأداء والحركة، فيسعى لإطلاق مجموعة من مُنتجات الحياة العصرية، في برنامج فريد، يهدف إلى تمكين الجيل القادم من الرّياضيين، والمبدعين، والقادة من البقاء بشكل عصريّ، ورياضيّ.

وفي بيان صحفيّ، قالت بيونسيه عن شراكتها مع أديدايس، " هذه هي شراكة العمر بالنسبة لي ".

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وأضافتْ: " لقد حقّقتْ أديداس، نجاحًا هائلاً في دفع الحدود الإبداعية، إنّنا نتشارك فلسفة تضع الإبداع، والنموّ، والمسؤولية الاجتماعية في طليعة الأعمال".

أطلقتْ بيونسيه علامتها التجارية "Ivy Park"، لأوّل مرّة في العام 2016، مع شريكها التّجاريّ، ومالك "Topshop"، فيليب جرين، إلا أنّها وفي نوفمبر 2018، وإثر المزاعم التي وُجّهتْ ضدّ فيليب، بالتّحرّش الجنسيّ، أصبحتْ بيونسيه هي المالك الوحيد لـ Ivy Park، والتي بدأت شراكتها الجديدة مع أديداس، وستحتفظ بيونسي بملكيّتها.

ليست بيونسيه هي النّجمة الوحيدة، التي عقدتْ شراكة مع شركة أديداس، حيث سبقها العديد من المشاهير، أمثال كاني ويست، كيلي جينر، فاريل ويليامز، وغيرهم.