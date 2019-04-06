محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
يحتاج السفر والقيام برحلات سياحية إلى التخطيط الجيد، بداية من إتخاذ القرار بالوجهة المناسبة حتى تكاليف الرحلة قد يكون تحديًا صعبًا.
وفي القائمة التالية يمكنك معرفة 5 وجهات سياحية خلال فصل الصيف، يمكن لأصحاب الجنسية المصرية الدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول "فيزا" وقضاء إجازة صيفية سعيدة - وفق ما نشره موقع "tripadvisor"، ويمكنك الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية...
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسعار.. 5 وجهات سياحية يمكنك الذهاب إليها دون "فيزا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.