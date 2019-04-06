بالأسعار.. 5 وجهات سياحية يمكنك الذهاب إليها دون "فيزا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يحتاج السفر والقيام برحلات سياحية إلى التخطيط الجيد، بداية من إتخاذ القرار بالوجهة المناسبة حتى تكاليف الرحلة قد يكون تحديًا صعبًا.

وفي القائمة التالية يمكنك معرفة 5 وجهات سياحية خلال فصل الصيف، يمكن لأصحاب الجنسية المصرية الدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول "فيزا" وقضاء إجازة صيفية سعيدة - وفق ما نشره موقع "tripadvisor"، ويمكنك الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية...