أخصائي تغذية علاجية: "مرقة الدجاج" تدمر الخلايا العصبية وتسبب الإدمان

قال الدكتور مروان سالم أخصائي تغذية علاجية، إن مكعب المرقة يحتوي على مادة تسبب الإدمان وهي مونو صوديوم جلتومات، التي تضيف النكهة إلى الطعام.
وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذه المادة تكسب الطعام طعمًا لذيذًا، وتوجد في وجبات المكرونة الجاهزة، التي يتناولها الأطفال بكثرة.
وتابع أنه عند تناول مرقة الدجاج في الطعام يفرز المخ مادة الدوبامين، ما يجعل الشخص يشعر بالسعادة، وعندما تزيد هذه المادة في الجسم تتعامل مع الخلايا العصبية وذلك بتدميرها.
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