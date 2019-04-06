بالصور| سائحات يتلقين دروسا في الرقص الشرقي على شواطئ الغردقة

رصدت كاميرا "الوطن" بعض السائحات يتلقين دروسا في فنون الرقص الشرقي وذلك بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، حيث تدرب عضوات فريق الأنييميشن بالفندق السائحات على فن الرقص الشرقي على شاطئ البحر بالغردقة.
وقال تامر الموجي مدير الفندق، إن السائحات يحببن الفن الشرقي ويطلبن خلال زيارتهن تدريبات لتعلم الرقص الشرقي، ويقوم فريق الأنييميشن المتخصص بتدريب الفتيات بفقرات الرقص الشرقي على أنغام الموسيقى الشرقية وذلك بناء علي طلب السائحات، مؤكدا أن تلك الفقرات تمثل نوعا من الترفيه للسائحات وذلك من جنسيات مختلفة من جميع دول العالم.
وتشهد فنادق الغردقة موسما سياحيا ناجحا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية وترتفع نسبة الإشغالات لأكثر من 70% من مختلف الجنسيات في مقدمتها الألمانية ثم الإنجليزية والأوكرانية والبلجيكية والفلندية لأول مرة هذا العام.
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