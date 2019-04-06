بيونسيه تتعاون مع "أديداس" لإطلاق علامتها التّجاريّة "آيفي بارك"

تحتلّ "أديداس" مكانة مميّزة كأفضل صانعي الملابس الرّياضيّة في العالم، كما يفضّلها العديد من أشهر الشّخصيات العالميّة من رؤساء دول، ومشاهير، وغيرهم. وآخر هؤلاء، بيونسيه التي تتعاون معها "أديداس" لإعادة إطلاق علامتها التّجاريّة للملابس، "آيفي بارك".

أعلنتْ "أديداس" تعاونها مع نجمة هولييود الأشهر بيونسيه، لإعادة إطلاق ماركة الملابس، والأحذية "Ivy Park"، ومن المتوقّع أنْ يهتمّ تصميم مجموعة "أديداس"، وآيفي بارك، بالأداء والحركة، فيسعى إلى إطلاق مجموعة من مُنتجات الحياة العصرية، في برنامج فريد، يهدف إلى تمكين الجيل القادم من الرّياضيين، والمبدعين، والقادة من البقاء بشكل عصريّ، ورياضيّ.

وقالت بيونسيه في بيان صحافيّ، عن شراكتها مع "أديداس": "هذه هي شراكة العمر بالنسبة إليّ"، وأضافت: "لقد حقّقتْ أديداس نجاحًا هائلاً في دفع الحدود الإبداعية، إنّنا نتشارك فلسفة تضع الإبداع، والنموّ، والمسؤولية الاجتماعية في طليعة الأعمال".

أطلقتْ بيونسيه علامتها التجارية "Ivy Park"، للمرّة الأوّلى في العام 2016، مع شريكها التّجاريّ، ومالك "Topshop"، فيليب جرين، إلا أنّها وفي 2018، وإثر المزاعم التي وُجّهتْ ضدّ فيليب، بالتّحرّش الجنسيّ، أصبحتْ بيونسيه هي المالك الوحيد لـIvy Park، والتي بدأت شراكتها الجديدة مع "أديداس" وستحتفظ بيونسي بملكيّتها.

ليست بيونسيه هي النّجمة الوحيدة، التي عقدتْ شراكة مع شركة "أديداس" حيث سبقها العديد من المشاهير، أمثال كاني ويست، كيلي جينر، فاريل ويليامز، وغيرهم.

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