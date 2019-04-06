5 ألوان تجعل الشقراوات أكثر جمالًا وجاذبية ونضارة

اختيار ألوان الملابس الأكثر مناسبةً للون البشرة والشعر أمر محير بعض الشيء؛ فهناك بعض الظلال التي تجعلك أكثر إشراقًا وأخرى تؤثر سلبًا على مظهرك، حيث اتضح أن هناك حفنة من الألوان التي تجعل الشقراوات في أفضل حالاتهن، وتجعل بشرتهن تبدو أكثر حيوية ونضارة.

اللون الجريء: الميتاليكي

سواء أكان لونًا معدنيًا فضيًا كلاسيكيًا أو ذهبًيا مستوحى من الآلهة اليونانية، تجعل الظلال المعدنية الشقراوات أكثر إشراقًا؛ لأنها تعكس ظلال شعرهن الفاتحة.

اللون الكلاسيكي: الأبيض

بالتأكيد، يمكننا أن نقول: إن اللون الأبيض يبدو جيدًا مع كل ألوان الشعر، وعلى الرغم من أن هذا صحيح جزئيًا، إلا أنه يبرز بشكل جيد على الشقراوات.

اللون المحايد: النيود

تخجل العديد من الشقراوات من ارتداء ظلا النيود، خوفًا من أن يبدو مظهرهن باهتًا وشاحبًا، ولكن على العكس تبدو ظلال النيود جميلة بشكل خاص على الشقراوات.

لون الباستيل: الوردي

يضفي اللون الوردي الفاتح على مظهر الشقراوات لمسة أثيرية لا يمنحها لألوان الشعر الأخرى، خاصةً إذا كنت ترتدين القطع ذات الأقمشة والأشكال الرومانسية المتدرجة.

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اللون الأساسي: الأصفر المشرق

تشير مقولة قديمة إلى أن الشقراوات ببساطة لا يمكنهن ارتداء اللون الأصفر، إذ يتصادم مع شعرهن؛ ما يعطي بشرتهن مظهرًا شاحبًا، قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة لبعض ظلال الأصفر، لكن الأصفر المشرق الذي يلفت الأنظار يبدو رائعًا على الشقراوات، فهو يعكس النغمات الذهبية في خصلات شعرهن ويضيف القليل من السمرة على بشرتهن.

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