تصيبهم بمرض قاتل.. أدوية تهدد الأطفال أقل من 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - - الكونسلتو

عادةً ما تلجأ الأمهات عند تعرض أطفالهن للمشكلات الصحية، كنزلات البرد والسعال والغثيان، إلى إعطائهم بعض الأدوية المتداولة دون روشتة طبيب، ما يعرض صحتهم إلى العديد من الأضرار الجثيمة.

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