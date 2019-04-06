تصيبهم بمرض قاتل.. أدوية تهدد الأطفال أقل من 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - - الكونسلتو
عادةً ما تلجأ الأمهات عند تعرض أطفالهن للمشكلات الصحية، كنزلات البرد والسعال والغثيان، إلى إعطائهم بعض الأدوية المتداولة دون روشتة طبيب، ما يعرض صحتهم إلى العديد من الأضرار الجثيمة.
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