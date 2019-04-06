انت الان تتابع تفاصيل خبر أولى إجراءات "بريكست".. جوازات بريطانية غير أوروبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:58 مساءً - بدأت وزارة الداخلية البريطانية إصدار جوازات خاصة لا تحمل عبارة "الاتحاد الأوروبي"، وذلك في أولى إجراءات الانفصال عن التكتل المعروف بـ"بريكست".

ونقلت صحيفة "إندبندنت"، اليوم السبت، عن متحدث باسم الوزارة: "بدء استخدام الجوازات ذات الغطاء الأحمر، والتي لا تحمل عبارة الاتحاد الأوروبي، في 30 مارس الماضي".

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واستدرك: "لكن سيستمر إصدار الجوازات القديمة لمدة قصيرة، وذلك لاستخدام جميع نماذج الجوازات القديمة التي طُبعت سابقاً، وتقديم أكبر فائدة لدافعي الضرائب".

وأشار المتحدث إلى أن البريطانيين سيحصلون على النوعين القديم والجديد من الجوازات قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن لن يكون بإمكانهم اختيار أي نوع منهما.

ويعبّر البريطانيون الذين حصلوا على الجوازات "الحمراء" دون كلمات "الاتحاد الأوروبي" عليها عن دهشتهم من التصميم الجديد للجواز.