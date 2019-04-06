بعد أيام من انفصال شقيقه.. عمرو سعد لزوجته: "أنتي ملكة العيلة"

نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بزوجته، اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصفها خلالها بـ"ملكة العائلة".

وعلق عمرو سعد على الصورة، قائلا: "أنتِ لست فقط أم أطفالي ولكنك أيضًا ملكة هذه العائلة"، وتفاعل معه الكثير من متابعيه الذين تمنوا له حياة سعيدة مع أسرته، بعيدا عن الأزمات الزوجية التي يشهدها بعض المشاهير بالوسط الفني مؤخرًا، وآخرهم شقيقه الفنان أحمد سعد الذي انفصل عن زوجته سمية الخشاب قبل أيام.

Advertisements

ويواصل الفنان عمرو سعد تصوير فيلم "حملة فرعون"، بمشاركة الملاكم الأمريكي مايك تايسون ومحمود عبدالمغني وروبي ومحمد لطفي ورامز أمير، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

​