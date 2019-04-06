نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بزوجته، اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصفها خلالها بـ"ملكة العائلة".
وعلق عمرو سعد على الصورة، قائلا: "أنتِ لست فقط أم أطفالي ولكنك أيضًا ملكة هذه العائلة"، وتفاعل معه الكثير من متابعيه الذين تمنوا له حياة سعيدة مع أسرته، بعيدا عن الأزمات الزوجية التي يشهدها بعض المشاهير بالوسط الفني مؤخرًا، وآخرهم شقيقه الفنان أحمد سعد الذي انفصل عن زوجته سمية الخشاب قبل أيام.
ويواصل الفنان عمرو سعد تصوير فيلم "حملة فرعون"، بمشاركة الملاكم الأمريكي مايك تايسون ومحمود عبدالمغني وروبي ومحمد لطفي ورامز أمير، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من انفصال شقيقه.. عمرو سعد لزوجته: "أنتي ملكة العيلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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