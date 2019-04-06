"القومي للمرأة" يهنئ وزيرة الثقافة لحصولها على درع الجامعة الكاثوليكية

في ختام فعاليات الدورة الرابعة، من مهرجان اللغة والثقافة العربية، تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بتقديم التهنئة للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لحصولها على درع الجامعة الكاثوليكية بميلانو.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بحصول الدكتورة إيناس عبد الدايم على هذه الجائزة الكبيرة مؤكدة انها تعد نموذجا للمرأة العربية المبدعة التي استطاعت أن تقدم الكثير من الإبداع الفني والإداري، مشيرة إلى أنها حصلت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها تقديرا لجهودها وإبداعاتها، متمنية لها مزيدا من التوفيق والنجاح.
يذكر أن الجائزة جاءت في ختام فعاليات الدورة الرابعة، من مهرجان اللغة والثقافة العربية، التي أقيمت تحت عنوان "شهر زاد خارج القصر" بميلانو تقديرا لمشوارها الفني والإداري الممتد ونجاحها الكبير كأول سيدة تشغل منصب وزير الثقافة في مصر.
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