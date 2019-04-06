بالفيديو| إليسا تتفاعل مع الجمهور بـ"رقصة شرقي" في دبي

أحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في جزيرة النخلة بمدينة دبي، بحضور عدد كبير من محبيها.
وغنت "إليسا" بعض أغنياتها الرومانسية، بالإضافة إلى أغنيات للفنانة اللبنانية فيروز، وتفاعلت بالرقص الشرقي لثوانِ معدودة خلال الحفل على خشبة المسرح، في مقطع تداوله الكثير من متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت "إليسا" الأنظار بإطلالتها في الحفل، إذ ارتدت "شورت" أخضر مع حزام أسود عريض، وبلوزة من الدانتيل الأسود بتوقيع دار الأزياء الفرنسي "ديور".
وكانت إليسا قد كشفت أمس، عن الإعلان الترويجي لكليب "كرهني"، للمخرجة إنجي جمال، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.
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