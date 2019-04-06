بالفيديو| قبلة وعبارات رومانسية بين أنغام وزوجها بعد فوزها بـ"أفضل مطربة عربية"

نشر الصحفي اللبناني ربيع هنيدي مقطع فيديو على حسابه على "إنستجرام"، تظهر فيه الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة فوز الأولى بلقب أفضل مطربة عربية من "الموريكس دور".

وظهر "إبراهيم"، في الفيديو، وهو يتغزل في زوجته أنغام، ويهنئها بعد حصولها على لقب أفضل مطربة عربية، قائلًا: "أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها ده كله محتاجة ألف جائزة، ومبروك عليهم أنغام ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويا رب يكون وشي خير عليها دايما كدا"، وردت أنغام على تهنئة زوجها بابتسامة وقبلة على الخد.

وسأل "هنيدي" أنغام خلال مقطع الفيديو الذي صوره لها بصحبة زوجها، ونشره على صفحته الخاصة: "لما أحمد إبراهيم يقول الكلام ده تهديه إيه؟"، وعلى الفور أهدت أنغام زوجها قبلة، فسأل "هنيدي" زوج أنغام عما إذا كان سيرد لها القبلة، فرد أحمد إبراهيم: "هي عارفة، زي ما هو مفيش جايزة توفيها، 50 ألف بوسة متكفيش".

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