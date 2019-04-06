قواعد اختيار فستان السهرة "الذهبي" المُلائم لطولك وشكل جسمك

يطغى اللون الذهبي على تصميمات فساتين السهرة والمناسبات، لما يتميز به من جذب للانتباه وقدرته على اخفاء عيوب الجسم ومنح إطلالة مميزة. ومع اقتراب سهرات الصيف وحتمًا ستبحثين عن فستان سهرة يرافقك في مناسبات هذا الموسم، وليس هناك أجمل من فستان براق باللون الذهبي يعكس ذوقك الجريء والفريد.

يبدو أن صيحات هذا العام ستخدم في المقام الأول قصيرات القامة لاسيما بتوفر عدد من الفساتين القصيرة لدى إيلي صعب Elie Saab وتاداشي شوجي Tadashi Shoji وذلك الأخير قدم أيضًا فستاناً أنيقاً بـ شق طويل على الجانب وياقة حرف V سيزيد من طولك.

واستحوذت الفساتين المصممة بأكتاف بارزة على مجموعات أعرق الدور العالمية، فشاهدناها على منصات Guo Pei وزهير مراد Zuhair Murad، ستايل أنيق يعيدنا إلى أناقة الثمانينيات، أعتمديه لتزيدي من عرض كتفيكِ.

ومن أجل إطلالة رائعة، ابتعدي عن الفساتين محددة الخصر من تمبرلي لندن Temperley London وفالنتينو Valentino اذا كنتِ قصيرة القامة، فهذه الموديلات تناسب ممشوقات القامة والجئي إلى القطع الـ A Line أو التي تأتي بقصة مستقيمة مثل فستان اللبناني طوني ورد Tony Ward.

ولإخفاء ترهلات الخصر، استعيني بالفستان المطوي Wrap dress من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji، أما اذا كنت تبحثين عن موديل يخفي القسم السفلي الممتلئ من قوامك فنرشح لكِ الفستان المنفوش من فالنتينو Valentino.

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