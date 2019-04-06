"باكينام" تستغل شلل زوجها وتضربه بعصا حتى الموت

سنوات عدة عاشتها باكينام راماناثان، في اعتداء لفظي وجسدي وجنسي من قبل زوجها كانجوسابي راماناثان، واتهامات منه بالخيانة، ولكن هذا لا يبرر اعتداءها الدائم عليه عندما أصيب بالشلل حتى مات.

أصيب كانجو بالشلل، وفي الـ76 من عمره، وأصبح ملازما للكرسي ويعيش شرق لندن، ولم يعد قادرا على إساءة معاملة زوجته، وهو ما استغلته باكينام، وانهارت عليه ضربا بالعصا الخشبية، حتى الموت، بحسب "ميرور" البريطانية

الواقعة سردتها باكينام نفسها، البالغة من العمر 73 عاما، لجاراتها، بعد أن وجدت الشرطة جثة الرجل في غرفة نومه بـ"نيوهام".

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واعترفت باكينام أنها هي التي ضربته بالعصا لكنها لم تقصد موته، ما جعلها متهمة بالقتل الخطأ، وبرأتها هيئة المحلفين من تهمة القتل، لكن القاضية "أنوجا كيو"، أصدرت عليها حكما بالحبس لعامين.

وقالت باكينام إنها شعرت بلذة شديدة بينما تضرب زوجها بالعصا الخشبية، ردا منها بعد كل تلك السنوات، التي عاشتها في عنف معه.

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