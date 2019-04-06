أكدت دراسة حديثة، أجريت في جامعة ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الفياجرا أثناء الحمل يحمي صحة الجنين ويتناسب مع اللواتي يعانين من تسمم الحمل.
ويمكن استخدام الفياجرا، لتخفيض ضغط الدم لدى النساء اللائي يعانين من حالة مرضية تسبب ارتفاع الضغط لدى الأم والطفل أثناء الحمل، بحسب ما ذكره موقع "بولد سكاي".
وأوضحت الدراسة، من خلال الأبحاث التي أجريت على الفئران، أنه عند إعطاء الحيوانات عقار الفياجرا، فإن ضغط الدم يكون أقل عند تعرضها للإجهاد الناتج عن محاكاة تسمم الحمل.
وأكدت الدراسة أن دواء الفياجرا قادرا على حماية قلب الجنين في الرحم، ويواجه الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بتسمم الحمل مخاطر أكبر للإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والسكتة الدماغية أثناء النمو.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: تناول الفياجرا أثناء الحمل يحمي صحة الجنين في رحم أمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.