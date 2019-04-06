للرجل.. قمصان رجالي ربيعية موضة الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 أبريل 2019 05:53 مساءً - القميص الرجالي قطعة تتجدد بخزانة الرجل دائمًا، سواء مع اختلاف المواسم، أو اختلاف الصيحات الرائجة للعام، وبهذا الموسم اختلفت القمصان الرجالية الربيعية بعض الشيء عما تعودنا عليه في السنوات الأخيرة الماضية.



ففي أكبر عروض الأزياء العالمية لمجموعات ربيع 2019، لم نجد القمصان التي تناغم الطبيعة مثل السنوات الأخيرة الماضية، كقمصان الورود والزهور، بل كانت التصاميم أكثرة حدة تعبّر عن قوة شخصية الرجل، وغموضه.





القميص بالخطوط الطولية المضلعة سيكون أساسيًّا بخزانتِك، ليس فقط لاطلالتك الكلاسيكية أو مع البدل الرسمية، بل يمكنك اعتماده كستايل أساسي بنهار يومك البسيط، كهذا التصميم من مجموعة ديور Dior Men، بخاصة باللون الأبيض الذي طغى على مجموعة العلامة الشهيرة بشكل عام، ويمكنك تنسيقه مع البنطلون لاطلالة حيادية، مع السنيكر.



أو يمكنك اعتماده بدرجات البيبي بلو التي مازالت متربعة على عرش الموضة، بخامات الكتان والقطن، والتي نتوقع أن تكون هي خيار الرجل الأول الذي يهمه اللوك المريح قبل الأناقة، من دار أزياء Hermès هيرميس، بتنسيقه مع البناطيل الملونة أو حتى الشورت على البحر.

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أما إذا رغبت في إبراز عضلاتك أكثر على البحر، بأجواء الربيع والصيف المنعشة، فهذا القميص المفتوح من Jacquemus جاكوميس، سيكون مناسبًا بخاصة مع البنطلون، لبدلة كاملة صيفية، مستوحاة من أجواء الستينيات.



يبدو أنّ القمصان الخفيفة التي كنت ترتديها تحت البلوفر الشتوي، لن تبتعد عن خزانتك بهذا الربيع، كالقميص البني القطني من Hermès هيرميس، يمكنك تنسيقه مع الجينز أو بنطلون داكن، إن كنت ترغب في لوك كلاسيكي أكثر، وحذاء The Loafer المريح.



بهذا الألبوم إليك مجموعة من القمصان الرجالية الربيعية من أسابيع الموضة العالمية لربيع 2019.. أيّ واحد أعجبك أكثر؟.