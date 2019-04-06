تصاميم رمضان 2019 للمحجبات.. أنيقة ومنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 أبريل 2019 05:53 مساءً - مع اقتراب حلول الشهر الكريم، بدأت الفاشينيستات وكثير من الماركات المتخصصة بملابس المحجبات، بتقديم تصاميم رمضان 2019، بقطع أنيقة ومميزة، منعشة تناسب فصل الصيف الذي سيتزامن مع شهر رمضان، وأنيقة تناسب الشهر الكريم.



يبدو أنّ الفساتين المزركشة بالألوان الربيعية، ستكون متصدرةً للقائمة بـ موسم رمضان هذا العام، كهذا الفستان باللون الأزرق الملكي الجذاب من مرمر محمد، مناسب لليالي رمضان، مع كعب عالٍ ذهبي، وطرحة دانتيل ناعمة باللون الأبيض، وشنطة صغيرة الحجم من ماركتكِ المفضلة.



لاحظنا ظهور التنانير البليسيه المكسرة مع الكارديغان الطويل، أو العبايات المفتوحة، بخاصة وأنّ هذا النوع من التنانير موضة بشكل كبير هذا العام، فلِمَ لا تنسقينه مع قطعة رمضانية كالتي اعتمدتها المدونة خولة المراغي، يمكنكِ اختيارها بالنهار للعمل، أو اعتمدي على اللامعة منها لعزائم رمضان، سواء في الإفطار أو السحور.



الفساتين المخملية بدرجات الكريمي مع الرسومات الفلكلورية، من القطع التي لا غنًى عنها بموسم رمضان، هذا العام ستكون مع حزام الخصر العريض، وبرسومات مجنونة أكثر، تلائم كذلك ربيع 2019.

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أو يمكنكِ اعتماد الفساتين من الساتان الناعمة المفتوحة من الجانبين، مع تنورة تشبه البطانة، وحزام الخصر العريض، كهذا التصميم من روان والي، والحجاب باللون البيج الداكن.



أعجبنا كذلك العباية الفخمة من فطامي بو حمد، والتي تناسب كل أوقاتكِ بعد الإفطار أو حتى في نهار رمضان، فهذا الفستان الأسود مع الرسومات المزركشة الذهبية على الأكمام والخصر، مناسب لاطلالة رمضانية وعربية من الطراز الأول، حاولي تنسيقه مع الكعب العالي لتزيدي اللوك فخامة، وطرحة بألوان بسيطة كالأبيض، أو الكريمي.



إليكِ بهذا الألبوم تصاميم رمضان 2019 للمحجبات.. ما رأيكِ بها؟.