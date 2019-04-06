احصلي على مكياج برونزي ساحر هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 أبريل 2019 05:53 مساءً - يأتيكِ فصل الصيف حاملاً معه إطلالات مفعمة بالحيوية تتطلّب منك اختيار مكياج يناسب أجواءه المنعشة. ومن أبرز صيحات المكياج التي حملتها لنا العروض العالمية لموسم صيف 2019 كان المكياج البرونزي.

يعتبر لون البشرة البرونزي من أكثر الدرجات التي تسعى الشابات للحصول عليها في هذا الفصل لما لها من تأثير جذاب على إطلالاتهن. فكيف بإمكانكِ أن تحصلي على مكياج برونزي وملامح وجه جذابة دون أن تتعرّضي لأشعة الشمس وتأثيرها السلبي على بشرتكِ؟

مستحضرات كثيرة قدّمتها العلامات التجارية لهذا الموسم تساعدكِ في الحصول على بشرة برونزية اللون، منها ما جاء بتركيبة الكريم ومنها ما جاء بتركيبة البودرة. بإمكانكِ أن تختاري كريم أساس بلون أغمق بدرجتين من لون بشرتكِ، وأن تضعي بلاش باللون البرتقالي المائل إلى البني لتحصلي على لون برونزي ساحر.

كما بإمكانكِ أن تعتمدي كريم الأساس الخاص بكِ وأن تضيفي فوقه لمسة من البودرة البرونزية التي رأيناها في معظم مجموعات مكياج هذا الموسم. شرط أن توزّعي البودرة بطريقة متساوية ومتناسقة، وأن تضيفي إليها لمسة من الغليتر الذهبي أو البرونزي لتحصلي على ملامح مشرقة وجذابة.

Advertisements

بعض العلامات التجارية قدّمت البلاش باللون البرونزي والذهبي، وهو ما يمكنكِ أن تستخدميه بشكل يومي فوق كريم الأساس الخاص بكِ. يكفي أن توزّعي البلاش على كامل وجهكِ وستجدين بأن سحنتكِ بدت وكأنكِ خضعت لجلسة تسمير طبيعية.

من أهم العلامات التجارية العالمية، اخترنا لكِ بعض المستحضرات الخاصة بالمكياج البرونزي لتختاري بدوركِ المستحضر الأنسب لبشرتكِ والدرجة التي ترغبين بها.