وصفات من مطبخك لبشرة أصغر للمرأة الأربعينية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 أبريل 2019 05:53 مساءً - الظهور بشكل شبابي أمر تبحث عنه كثير من السيدات، خاصة بعد سن الأربعين الذي تبدأ فيه التجاعيد بالظهور، والخطوط المزعجة في الوجه والرقبة، ولكن قد يغنيك عن كل هذه الأمور المواد الطبيعية الخالية من أي كيماويات، لبشرة نضرة وأصغر سنا.



ماسك الخميرة والحليب



- ملعقة صغيرة خميرة طبيعية

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتك حتى تجف الخميرة.

تجنبي التحدث أو شد عضلات الوجه أثناء وضع الماسك، للحصول على نتيجة فعالة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ، وحاولي إزالة الخميرة من على بشرتك بلطف، حتى لا تتأذى.

كرري الماسك مرة أسبوعيا، لـ شد بشرة الوجه بالخميرة، والحصول على ملمس ناعم من الحليب والعسل.





ماسك بياض البيض مع الأفوكادو



- بياض بيضة

- نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة زبادي



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتك، لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء.

كرري الخليط مرة أسبوعيا للحصول على تغذية وإعادة نضارة الجلد مرة أخرى.



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ماسك الصبار والزبادي



- ملعقة صغيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي الثلاثة مكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء، لإزالة الماسك.

حاولي قدر الإمكان تكرار الخليط مرة كل 10 أيام، لمقاومة ظهور التجاعيد بفعل الصبار، وتغذية البشرة وترطيبها بالزبادي وزيت الزيتون.

نقدم لك أيضاً خطوات التدليك المنزلي للحفاظ على شباب بشرتك من خلال الفيديو التالي :