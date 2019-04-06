حافظي على صحة شعرك أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 أبريل 2019 05:53 مساءً - نتيجة تغير الهرمونات بشكل كبير أثناء فترة الحمل، قد تتعرضين لـ تساقط شعرك بشكل ملحوظ، لاسيما في الأشهر الأولى، وهو أمر مزعج للغاية، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة، التي تحتاج فيها كل فتاة للشعور بجمالها حتى لا تهتز ثقتها بنفسها.

وللتغلب على هذا الأمر، يطمئنك "سيِّدتي نت"، ويؤكد لك أن هذه النصائح ستقلل من تساقط شعرك بشكل كبير في فترات الحمل، لتتمتعي بـ إطلالة جذابة وشعر كثيف بالرغم من كل شيء:



1- الشامبو المناسب

استخدمي الشامبوهات التي تحتوي على مادتي السيليكا والبيوتين اللتين تعملان على إعادة توازن الهرمونات في الجسم، مما يؤثر على صحة شعرك.



2- التمشيط السليم

تجنبي تمشيط شعرك هو مبتل، فالشعر المبلول يكون ضعيفاً وسهل التقصف والتساقط، فاتركي شعرك يجف أولاً، ثم قومي بتمشيطه.



3- الغذاء المناسب

احرصي على تناول الأطعمة التي تغذي شعرك وبشرتك وجنينك في نفس الوقت، ولعل من أهم الأطعمة التي ستقوم بتحقيق هذه الأمور جميعها هي الأسماك، وخصوصاً السلمون والسردين، وكذلك المكسرات، وخصوصاً اللوز، إضافة إلى الخضراوات الورقية والفاكهة.



4- المكملات الغذائية

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احرصي على تناول المكملات الغذائية كـ فيتامين (c) والزنك وفيتامين (E) لحماية بصيلات الشعر من التساقط، ولتغذية فروة الرأس، واجعلي طبيبك النسائي هو من يكتب لك أنواع الفيتامينات ليرى الأنسب لحملك.



5- ماسكات للشعر

احرصي على تغذية وترطيب شعرك من خلال الماسكات المرطبة كـ ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون، كل ما عليك فعله هو مزج ثمرة من الأفوكادو المهروس مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل، وضعي المزيج على شعرك المبلول مع التدليك جيداً، ثم قومي بلف شعرك بقبعة من البلاستيك، واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد، وستحصلين على شعر رطب وصحي في الحال، فالأفوكادو من أكثر العناصر التي تغذي فروة الرأس.



6- استشارة الطبيب

إذا وجدت أن التساقط مازال مستمراً، فقومي باستشارة طبيبك للاطمئنان على توازن الهرمونات في جسمك، ومعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر غير الحمل وراء تساقط شعرك.

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